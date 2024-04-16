"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь впервые стала бабушкой (фото)

Коллектив Верки Сердючки поздравил Инну Белоконь в соцсети

Популярная украинская актриса и напарница Андрея Данилко Инна Белоконь, которая играет сценическую маму Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. У дочери актрисы Яны родилась дочь, соответственно Белоконь стала бабушкой внучки.

Радостную новость и поздравление своей "маме" опубликовал в Instagram Андрей Данилко.

"Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Билоконь и ее семью с рождением внучки!", — написал Данилко в соцсети.

Отметим, что 49-летняя Инна Белоконь уже около 30 лет замужем за мужчиной по имени Олег. В семье родилась единственная дочь Яна, которая в ноябре 2023 года вышла замуж. А уже в апреле 2024 у пары родилась дочь, которая стала внучкой Инны Белоконь.

Стоит отметить, что сама актриса в своих соцсетях не афиширует личную жизнь и не рассказала о пополнении в семье дочери. Однако, как видим, это сделали ее звездные коллеги.

А поклонники Белоконь тут же начали поздравлять новоиспеченную бабушку на странице Данилко в Instagram:

Дай Бог дитю счастливой судьбы на своей земле, в Украине!

Поздравления! Пусть девочка растет счастливым и здоровым ребенком под мирным небом Украины!

Поздравляем с новым статусом! Бабушка – это звучит прекрасно!

Это счастье! Поздравляем маму, дочь и внучку! Пусть все будут здоровы!

Поздравляю бабушку, а заодно и "тетю". Пусть у ребенка все будет хорошо!

Вау, супер, поздравляю!

Поздравляю! Пусть ляля растет здоровым, счастливым и замечательным человеком!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "мама" Верки Сердючки оторвалась на концерте Пивоварова в родном городе. Инна Белоконь попала на видео фанатов с концерта.