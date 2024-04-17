Анастасія Приходько жорстко захейтила пісню Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення 2024 (відео)

Співачці не подобається пісня представниць України на Євробаченні 2024

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка днями потрапила в ДТП у Черкаській області, висловилася про українських учасниць на Євробаченні 2024 року. Як виявилося, співачці, яка свого часу представляла Росію на цьому пісенному конкурсі, не подобається дует Jerry Heil та alyona alyona та їхня конкурсна пісня Teresa & Maria.

Як розповіла Анастасія Приходько у коментарі Славі Дьоміну, вона вболівала на Нацвідборі за Melovin, і вважає його більш європейським артистом.

"Для мене Melovin — це відображення справді європейського співака. У нього є якась така, ось ізюм, розумієш, у нього є ось ці родзинки. І я за нього вболівала", — розповіла Приходько.

А ось дует Jerry Heil та alyona alyona співачка захейтила, зазначивши, що всі свої родзинки вони десь розгубили по дорозі до Нацвідбору.

"Ну вони мені взагалі не подобаються. Не подобається пісня. Як співачки — ок, все ок, але я про інше… Вони не європейського формату, і взагалі не європейська пісня. І взагалі вона мені просто не подобається, кажу суто про свій смак", — заявила Анастасія Приходько.

За словами артистки, дуже шкода, що українці під час голосування на Нацвідборі підтримали не її фаворита Melovin, а дует Jerry Heil та alyona alyona.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Анастасія Приходько вперше прокоментувала трагедію на своєму концерті у Трускавці. Тоді наприкінці її виступу помер концертний директор Григорій Красницький.