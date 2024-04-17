Анастасия Приходько жестко захейтила песню Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении 2024 (видео)

Певице не нравится песня представительниц Украины на Евровидении 2024

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая на днях попала в ДТП в Черкасской области, высказалась об украинских участницах на Евровидении 2024. Как оказалось, певице, которая в свое время представляла Россию на этом песенном конкурсе, не нравится дуэт Jerry Heil и alyona alyona и их конкурсная песня Teresa & Maria.

Как рассказала Анастасия Приходько в комментарии Славе Демину, она болела на Нацотборе за Melovin, и считает его более европейским артистом.

"Для меня Melovin — это отображение, действительно европейского певца. У него есть какая-то такая, вот изюм, понимаешь, у него есть вот эти изюминки. И я за него болела", — рассказала Приходько.

А вот дуэт Jerry Heil и alyona alyona певица захейтила, отметив, что все свои изюминки они где-то растеряли по дороге к Нацотбора.

"Ну они мне вообще не нравятся. Не нравится песня. Как певицы — ок, все ок, но я про другое… Они не европейского формата, и вообще не европейская песня. И вообще она мне просто не нравится, говорю суто о своем вкусе", — заявила Анастасия Приходько.

По словам артистки, очень жаль, что украинцы во время голосования на Нацотборе поддержали не ее фаворита Melovin, а дуэт Jerry Heil и alyona alyona.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Анастасия Приходько впервые прокомментировала трагедию на своем концерте в Трускавце. Тогда в конце ее выступления умер концертный директор Григорий Красницкий.