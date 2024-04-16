Співачка Анастасія Приходько потрапила в ДТП на Черкащині (фото)

Анастасія не розповідала подробиць аварії

Українська співачка Анастасія Приходько, у якої нещодавно помер концертний менеджер, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду в Черкаській області, де мала виступити із концертом в рамках туру "Холодно". Деталей про аварію невідомо, але артистка наголосила, що вагомою причиною неприємності є жахлива якість доріг.

Приходько на сторінці в Instagram опублікувала кадри, де видно її автомобіль, який завантажували на евакуатор. "Їхала артистка на концерт в Чорнобай.., а потрапила у ДТП", – написала співачка.

Автомобіль співачки завантажують на евакуатор. Скріншот

Приходько також показала глибокі ями, які об'їхати дуже важко. Анастасія була на емоціях, тому не обійшлося без лайки.

Дорога у ганебному стані. Скріншот

"Я просто в ах**. Дякую всім, хто допоміг! Уперше їхала на евакуаторі й везла свою ластівку. Злякалася неймовірно!" – висловилася знаменитість.

Приходько уточнила, що знає, хто відповідальний за ту ділянку дороги, й тому, ймовірно, звертатиметься зі скаргами до компанії. Саму ж причину ДТП вона не оголосила.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталія Могилевська зупинила концерт після обстрілу окупантів. Співачка попрямувала до будинку, у який поцілила ракета, аби допомогти людям.