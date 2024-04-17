Дуа Ліпа потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу (фото)

Ліпа дуже швидко побудувала музичну кар'єру

Відома британська співачка Дуа Ліпа, яка днями запрем’єрила запальний кліп "Illusion", стала однією зі 100 найвпливовіших людей світу. Список опублікував журнал TIME.

Автори обрали Ліпу неспроста, пояснюючи свій вибір миттєвим злетом музичної та акторської кар'єри Ліпи. Її творчість вважають вагомим внеском у сучасну культуру.

Дуа Ліпа на обкладинці журналу

Додамо, що 5 пісень співачки увійшли до топ-10 чарту Billboard Hot 100, а також Дуа Ліпа була нагороджена відзнаками Grammy і Brit Awards.

Зараз виконавиця працює над новим альбомом "Radical Optimism", до якого увійде одинадцять хітів. Співачка наголошувала, що цей альбом солідніший, ніж попередній: "Я просто інша людина, тому, звісно, і альбом відрізнятиметься. Тепер у мене інші думки, бажання, потреби й перспективи…Я відчуваю себе найбільш впевнено в нинішній момент життя", — наголосила вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ріанна виступила на вечірці найбагатших людей Індії. Співачка з’явилася на сцені вперше після других пологів.