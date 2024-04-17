Дуа Липа попала в список 100 самых влиятельных людей мира (фото)

Липа очень быстро построила музыкальную карьеру

Известная британская певица Дуа Липа, которая на днях презентовала зажигательный клип "Illusion", стала одной из 100 самых влиятельных людей мира. Список опубликовал журнал TIME.

Авторы выбрали Липу неспроста, объясняя свой выбор мгновенным взлетом музыкальной и актерской карьеры певицы. Ее творчество считают весомым вкладом в современную культуру.

Дуа Липа на обложке журнала

Добавим, что 5 песен певицы вошли в топ-10 чарта Billboard Hot 100, а также Дуа Липа получила награды Grammy и Brit Awards.

Сейчас исполнительница работает над новым альбомом Radical Optimism, в который войдет одиннадцать хитов. Певица отмечала, что этот альбом более солидный, чем предыдущий: "Я просто другой человек, поэтому, конечно, и альбом будет отличаться. Теперь у меня другие мысли, желания, потребности и перспективы…Я чувствую себя более уверенно сейчас", — подчеркнула. она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рианна выступила на вечеринке самых богатых людей Индии. Певица появилась на сцене впервые после вторых родов.