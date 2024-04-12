Українка зняла запальний кліп "Illusion" британської співачки Dua Lipa (відео)

Ліпа у кліпі ефектно танцює на даху хмарочоса, у воді, а також літає

Британська співачка Dua Lipa, яка вразила публіку на церемонії музичної премії BRIT, презентувала новий запальний кліп "Illusion". Зняла його відома одеситка — українська режисера Таню Муіньо, яка співпрацювала з багатьма українськими та закордонними артистами.

Запальне відео на трек "Illusion", який Дуа виклала на сторінці в Instagram, знімали в Барселоні. У кліпі спывачка постає у пікантних костюмах, танцює на даху хмарочоса, у воді, а також літає.

"Illusion"

Співачка — у чудовій формі. Ефектну картинку у відео забезпечили не лише яскраві костюми, а й чудова робота професійної команди, яка працювала злагоджено та красиво. У мережі пригадали, що в 2003 році на цій локації кліп знімала й Кайлі Міноуг на свій хіт "Slow".

Відомо, що сингл "Illusion" потрапить до нової платівки Дуа "Radical Optimism".

Варто сказати, що з українською режисеркою Таню Муіньо співпрацювало чимало світових знаменитостей з відомим ім'ям, вона має чимало престижних нагород та є однією із затребуваних кліпмейкерів. Першою робою Муіньо став кліп 2013 року для співака ROZHDEN на пісню під назвою "Знаешь". А на світовий ринок Муіньо вийшла 2019 року, коли зняла кліп на трек Small talk для американської співачки Кеті Перрі. Відеоробота набрала понад 33 млн переглядів на YouTube.

Нагадаємо, що Dua Lipa є володаркою багатьох нагород, серед яких шість Brit Awards, три Греммі, дві премії MTV Europe Music Awards, премія MTV Video Music Awards, дві премії Billboard Music Awards, премія American Music Awards та два рекорди Гіннеса. Її хіти "New Rules" та "No Lie" мають понад 1 мільярда переглядів на YouTube.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ріанна виступила на вечірці найбагатших людей Індії. Співачка з’явилася на сцені вперше після других пологів.