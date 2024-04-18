Після місяця паузи: принц Вільям повернувся до обов'язків, але без Кейт Міддлтон (фото)

41-річний Вільям здійснив благодійний візит

Після оголошення про те, що Кейт Міддлтон хворіє на рак, її чоловік, принц Вільям прийняв рішення взяти відпустку від громадських обов’язків і провести час з дружиною і дітьми. Після місяця паузи, принц Уельський оголосив, що повертається до обов’язків.

Майбутній король Великої Британії у четвер, 18 квітня, відвідав благодійну організацію по перерозподілу зайвих харчових продуктів у Сурреї, а потім відправився у молодіжний центр у Західному Лондоні, повідомляє CNN.

Спочатку Вільям відвідав організацію Surplus to Supper, де зустрівся з волонтерами і допоміг завантажити фургони їжею. Продукти відправилися тим, хто їх потребує.

Фото: Getty Images

Також Принц Уельський поспілкувався з кухарями про те, як вони скорочують розрив між харчовими відходами та їжею. Вільям одягнув фартух і допомагав готувати.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кенсінгтонський палац повідомив, що ці візити були для того, щоб "висвітлити вплив суспільства та організацій на навколишнє середовище у цьому районі внаслідок своєї роботи".

Востаннє принц Вільям здійснював офіційний візит 19 березня до міста Шеффілд в рамках свого проєкту боротьби з безхатьками Homewards. Також його разом із сином Джорджем помітили на футбольному матчі "Астон Вілли" у Бірмінгемі 11 квітня.

На католицький Великдень онкохворий король Чарльз III відвідав пасхальну службу разом із дружиною Каміллою. Його Величність мав здоровий та усміхнений вигляд.