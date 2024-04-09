Кейт Міддлтон під час проходження хіміотерапії порушила королівський протокол

Кейт звернулася до всіх, хто підтримав її морально

Принцеса Уельська, яка наразі лікується від онкологічного захворювання, порушила королівський протокол. Кейт Міддлтон відповіла шанувальникам родини, які відрегували на інформацію про її хворобу та висловили щирі слова підтримки.

Кейт надіслала лист усім тим, хто підбадьорив підтримав її морально, пише HELLO. Справа в тому, що представники королівські родини звертаються до громадськості в особливих випадках, зокрема з нагоди своїх днів народження, днів народження своїх дітей, річниці весілля та національних свят.

Кейт звернулася до громадськості

У повідомленні на фірмовому бланку Кенсінгтонського палацу йдеться про вдячність усім, хто висловив стурбованість через хворобу Кейт, яка тривалий час не фігурувала на публіці.

"Дякуємо за ваші добрі побажання Її Королівській Високості Принцесі Уельській. Ваш уважний жест дуже цінується". Лист був без фото.

Нагадаємо, що першим із монархів підтримав Кейт Міддлтон її свекор, король Великої Британії Чарльз III. 75-річний правитель і сам лікується від онкозахворювання.

Раніше "Телеграф" писав, що лікарі висловлюють різні припущення щодо онкології, діагностованої у Кейт Міддлтон. Американський лікар Марк Сігел розповів, що спілкувався з багатьма лікарями-онкологами про можливе походження діагнозу раку у принцеси на основі відомої інформації.