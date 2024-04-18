После месяца паузы: принц Уильям вернулся в обязанности, но без Кейт Миддлтон (фото)

41-летний Уильям совершил благотворительный визит

После объявления о том, что Кейт Миддлтон болеет раком, ее муж, принц Уильям принял решение взять отпуск от общественных обязанностей и провести время с женой и детьми. После месяца паузы принц Уэльский объявил, что возвращается к обязанностям.

Будущий король Великобритании в четверг, 18 апреля, посетил благотворительную организацию по перераспределению лишних пищевых продуктов в Суррее, а затем отправился в молодежный центр в Западном Лондоне, сообщает CNN.

Сначала Уильям посетил организацию Surplus to Supper, где встретился с волонтерами и помог загрузить фургоны едой. Продукты отправились тем, кто в них нуждается.

Фото: Getty Images

Также Принц Уэльский пообщался с поварами о том, как сокращают разрыв между пищевыми отходами и пищей. Уильям надел фартух и помогал готовить.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кенсингтонский дворец сообщил, что эти визиты были для того, чтобы "осветить влияние общества и организаций на окружающую среду в этом районе в результате своей работы".

В последний раз принц Уильям совершал официальный визит 19 марта в город Шеффилд в рамках своего проекта борьбы с бездомными Homewards. Также его вместе с сыном Джорджем заметили на футбольном матче "Астон Виллы" в Бирмингеме 11 апреля.

На католическую Пасху онкобольной король Чарльз III посетил пасхальную службу вместе с супругой Камиллой. Его Величество выглядело здоровым и улыбающимся.