Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець прокоментував чутки про бурхливий роман

Сергій не любить говорити про особисте життя

Лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, який розповідав, чому не хоче на Євробачення, прокоментував чутки про роман з піарницею Юлією Корецькою. Плітки артист спровокував сам, розмістивши неоднозначне фото з Юлією.

Артист поспілкувався із журналісткою Наталією Тур перед акустичним концертом гурту в Києві. В інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі "Люкс ФМ", він розповів, чи буде присутня його обраниця на концерті.

Романтичний кадр. Фото instagram.com/bezobmezhen

"Чи буде ваша кохана сьогодні присутня в залі, на концерті?" – запитала в артиста журналістка. Сергій відповів лаконічно, мовляв, має два варіанти відповіді.

"Перший варіант – моя кохана завжди зі мною в моєму серці, хоч у залі, хоч не в залі. Й інший – я не коментую своє особисте життя", – відрубав він.

Нагадаємо, що після розлучення Сергій Танчинець мало коментує своє особисте життя. Про розрив із дружиною Ганною, з якою прожив 15 років у шлюбі і від якої має двох дітей, музикант повідомив восени 2023-го. Не так давно ЗМІ почали трубити, що Танчинець закрутив роман зі своєю піарницею, яку звати Юліана.

Раніше "Телеграф" писав, що колишня дружина українського музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA , розповіла, чи спілкується з ним після розриву. Жінка запевнила, що має теплі та дружні стосунки з зірковим чоловіком.