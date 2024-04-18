Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец прокомментировал слухи о бурном романе

Сергей не любит говорить о личной жизни

Лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, рассказывавший, почему не хочет на Евровидение, прокомментировал слухи о романе с пиарщицей Юлией Корецкой. Сплетни артист спровоцировал сам, разместив неоднозначное фото с Юлией.

Артист пообщался с журналисткой Наталией Тур перед акустическим концертом группы в Киеве. В интервью, опубликованном на YouTube-канале "Люкс ФМ", он рассказал, будет ли присутствовать его избранница на концерте.

Романтический кадр. Фото instagram.com/bezobmezhen

"Будет ли ваша любимая сегодня присутствует в зале, на концерте?" – спросила у артиста журналистка. Сергей ответил лаконично, мол, есть два варианта ответа.

"Первый вариант – моя любимая всегда со мной в моем сердце, хоть в зале, хоть не в зале. И другой – я не комментирую свою личную жизнь", – отрубил он.

Напомним, что после развода Сергей Танчинец мало комментирует свою личную жизнь. О разрыве с женой Анной, с которой прожил 15 лет в браке и от которой имеет двоих детей, музыкант сообщил осенью 2023-го. Недавно СМИ начали трубить, что Танчинец закрутил роман со своей пиарщицей, которую зовут Юлиана.

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая жена украинского музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA, рассказала, общается ли с ним после разрыва. Женщина заверила, что имеет теплые и дружеские отношения со звездным мужчиной.