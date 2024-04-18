Ексдружина Дзідзьо розповіла, чи спілкується з ним після розлучення (фото)

SLAVIA зберегла з колишнім дружні стосунки

Колишня дружина українського музиканта Дзідзьо – співачка SLAVIA – розповіла, чи спілкується з ним після розриву. Жінка запевнила, що має теплі та дружні стосунки з зірковим чоловіком, який наразі кардинально поміняв своє творче амплуа.

За словами артистки, вони часто спілкуються та не забувають вітати один одного зі святами. В інтерв’ю gazeta.ua. SLAVIA пригадала, як Михайло Хома телефонував їй на день народження.

Михайло Хома (Дзідзьо) і SLAVIA. Фото instagram.com/slavia_official/

"Зазвичай ми довго спілкуємося телефоном, хвилин 40 як мінімум. Але того дня я спершу не хотіла підіймати слухавки. Ми зібралися у вузькому колі, і для мене це було не стільки свято, як можливість поспілкуватися і підтримати близьких друзів", — наголосила SLAVIA.

Але її друзі вмовили поспілкуватися з колишнім чоловіком. SLAVIA запевняє, що навіть попри розлучення, вони залишаються близькими.

Додамо, що Михайло Хома та SLAVIA створили сім’ю в 2013 році. Шлюб протривав до 2021-го, пара розійшлася.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Пономарьов, Михайло Хома і Тарас Тополя презентували чуттєвий кліп "Темна нічка". Пісня глибока та лірична, присвячена війні в Україні та тим людям, які боронять наш спокій.