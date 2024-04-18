Вся в сером и с оригинальной брошей: Елена Зеленская побывала на презентации книги Клопотенко (фото)

Елена Зеленская выгуляла красивый серый костюм

Первая леди Украины Елена Зеленская, недавно встречавшаяся с королевой Дании, побывала на презентации первого сборника рецептов для школьных столовых от украинского ресторатора Евгения Клопотенко. Она подчеркнула, что "рецепт от Клопотенко" — это самодостаточный бренд.

Фото с мероприятия опубликовали на ее странице в Facebook. Она рассказала, что в сборник вошел 621 рецепт.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото facebook.com/olenazelenska.official

"Благодарна за то, что в свое время он, известный шеф-повар и ресторатор, присоединился к реформе школьного питания. Ведь присоединиться к реформе – это не только купаться в лучах славы. Прежде всего это означает критику. Хотя это естественно. Можно сказать, критика – признак того, что процесс живой, а не формальный. И Евгений мужественно и самоотверженно посвятил свое публичное имя совместной работе, усилил реформу и даже стал ее мифом”, – высказалась Зеленская.

На эту встречу Елена Зеленская одела красивый серый костюм. Дополняли образ несколько украшений и оригинальная брошь в виде колоска пшеницы. Елена Зеленская была практически без макияжа и с классической прической.

Во время презентации книги Елена Зеленская сфотографировалась с Евгением Клопотенко, а также по-дружески обнялась с ним.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали творческие работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.