Вся в сером и с оригинальной брошей: Елена Зеленская побывала на презентации книги Клопотенко (фото)
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Елена Зеленская выгуляла красивый серый костюм
Первая леди Украины Елена Зеленская, недавно встречавшаяся с королевой Дании, побывала на презентации первого сборника рецептов для школьных столовых от украинского ресторатора Евгения Клопотенко. Она подчеркнула, что "рецепт от Клопотенко" — это самодостаточный бренд.
Фото с мероприятия опубликовали на ее странице в Facebook. Она рассказала, что в сборник вошел 621 рецепт.
"Благодарна за то, что в свое время он, известный шеф-повар и ресторатор, присоединился к реформе школьного питания. Ведь присоединиться к реформе – это не только купаться в лучах славы. Прежде всего это означает критику. Хотя это естественно. Можно сказать, критика – признак того, что процесс живой, а не формальный. И Евгений мужественно и самоотверженно посвятил свое публичное имя совместной работе, усилил реформу и даже стал ее мифом”, – высказалась Зеленская.
На эту встречу Елена Зеленская одела красивый серый костюм. Дополняли образ несколько украшений и оригинальная брошь в виде колоска пшеницы. Елена Зеленская была практически без макияжа и с классической прической.
Во время презентации книги Елена Зеленская сфотографировалась с Евгением Клопотенко, а также по-дружески обнялась с ним.
Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали творческие работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.