"Все це не вміщається в голові": Олександр Пономарьов пройшовся по співачках-зрадницях Повалій і Лорак

Пономарьов не приховував, що йому шкода Повалій і Лорак

Український співак Олександр Пономарьов, який днями презентував кліп-подяку "Темна нічка", розповів, як ставиться до артисток-зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак, які будують свою кар’єру в країні-агресорці. Пономарьов запевнив, що досі не може повірити в те, що талановиті співачки, які ставали на ноги в Україні, зрадять Батьківщину.

В інтерв'ю виданню "ГОРДОН" Олександр Пономарьов зазначив, що про колег говорити якось негоже, але артист шокований тим, що побачив. Пономарьов не приховував, що йому по-людськи шкода Повалій і Лорак через їхню недалекоглядність.

"Пташка миру" Ані Лорак. Фото instagram.com/anilorak/

"Навіть нема чого сказати. Про колег говорити неетично, але я не знаю, чи це мої колеги. Бог їм суддя, вони зробили вибір, який зробили. Я шкодую, що талановиті люди, які народилися в Україні, – так їхнє життя склалося й так вони себе повели", — підкреслив артист.

Таїсія Повалій називає себе "російською українкою". Фото Скріншот

Він додав: "Я навіть не хочу думати про те, як би я спав, бо це взагалі не вміщається в голові".

Додамо, що Лорак досі мовчить про звірства російських окупантів. Співачка називає себе "пташкою, яка дарує свою музику без кордонів", а також додає, що "Україна завжди залишається у її серці". А Таїсія Повалій підтримала вторгнення країни-терористки в Україну, назвавши Путіна "борцем з нацизмом".

Раніше український продюсер Олег Боднарчук припустив, що тільки після смерті Путіна Повалій зможуть притягнути до відповідальності перед батьківщиною. А колишній колега по сцені Павло Зібров обурений тим, що у зрадниці все ще залишається звання Народної артистки України.