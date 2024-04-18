Пономарьов, Хома і Тополя довели до сліз чуттєвим кліпом-подякою військовим (відео)

Текст і музику до "Темної нічки" написав Олександр Пономарьов

Українські співаки Олександр Пономарьов, Михайло Хома, які створили чуттєвий тандем, а також фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя презентував зворушливий кліп до пісні "Темна нічка". Пісня глибока та лірична, присвячена війні в Україні та тим людям, які боронять наш спокій.

На YouTube-каналі Пономарьова оприлюднили відео. Текст і музику до "Темної нічки" написав Олександр Пономарьов, режисером кліпу став Володимир Шурубура.

"Темна нічка любить артилериста. Він не спить і б'є лихих ворогів. Захищає рідне українське місто. Нічка заряджає – снаряд полетів", – співають у пісні.

Пісня "Темна нічка"

Твір присвячено нашим захисникам та рідним людям, які чекають їх з війни. Олександр Пономарьов розповів, що ідея виникла під час багаточисленних поїздок на фронт.

"Я її написав у дорозі і відклав убік. Чомусь вона в мене одразу не викликала відчуття, що її терміново треба робити. Але, коли я почав писати нову пісню, зрозумів, що мені з голови не виходить та… Відчув, що, можливо, ця пісня зараз і потрібна. Пісня-подяка нашим воїнам, пісня-підтримка наших захисників і нагадування, що їх люблять і чекають", – висловився Пономарьов.

Підписники бурхливо відреагували на новинку, яка вивертає назовні всі емоції.

Підписникам дуже сподобалася пісня. Скріншот

"Який час — такі й пісні. Чудові голоси виконавців до мурах. Боже, поверни всіх чоловіків і синів додому живих і здорових".

"До сліз….Ця пісня подяка від усіх українців нашім воінам!!! Пан Олександр, благодарю за ваш талант, вміння передати через пісню біль, радість, надію, віру… Дякую всім хто причетний до цього. Ваши пісні -пісні нашої Перемоги!"

"Низький уклiн Пономарьову разом з кращими голосами! Щира подяка за чудову пiсню!".

"Дякуємо Олександр, за цей шедевр. Божої ласки Вам".

Додамо, що кліп знімали два дні, зйомки відбувалися в розташуванні однієї з військових частин.

"Знімали два дні , атмосфера- чисте задоволення", - написав Пономарьов. Фото instagram.com/ponomaryovoleksandr/

Перед широкою публікою прем'єра пісні відбудеться 20 квітня – Пономарьов і Хома в супроводі симфонічного оркестру даватимуть концерт "Україна переможе" у столичному Палаці "Україна". Під час концерту відбуватиметься збір на FPV-дрони для одного з підрозділів особливого призначення у складі 41-ї окремої механізованої бригади.

Раніше "Телеграф" писав головні цитати, пісні та факти з життя легендарного Скрябіна. Крім музики Кузьма займався волонтерством, допомагаючи українським добровольцям на Донбасі, та продюсерством, допомагаючи молодим артистам пробитися у світ шоубізнесу.