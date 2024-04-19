"Все это не умещается в голове": Александр Пономарев прошелся по певицам-изменницам Повалий и Лорак

Пономарев не скрывал, что ему жалко Повалий и Лорак

Украинский певец Александр Пономарев, который на днях презентовал клип-благодарность "Темна нічка", рассказал, как относится к артисткам-предательницам Таисии Повалий и Ани Лорак, которые строят свою карьеру в стране-агрессорке. Пономарев заверил, что до сих пор не может поверить в то, что талантливые певицы, которые первые шаги делали в Украине, предадут Родину.

В интервью изданию "ГОРДОН" Александр Пономарев отметил, что о коллегах говорить как-то нехорошо, но артист шокирован тем, что увидел. Пономарев не скрывал, что ему по-человечески жаль Повалий и Лорак из-за их недальновидности.

"Птичка мира" Ани Лорак. Фото instagram.com/anilorak/

"Даже нечего сказать. О коллегах говорить неэтично, это мои коллеги. Бог им судья, они сделали тот выбор, который сделали. Я сожалею, что это талантливые люди, которые родились в Украине. Так их жизнь сложилась и так они себя повели", — подчеркнул артист.

Таисия Повалий называет себя "русской украинкой". Фото Скриншот

Он уточнил: "Я даже не хочу думать о том, как бы я спал, потому что это вообще не умещается в голове".

Добавим, что Лорак все еще молчит о зверствах российских оккупантов. Певица называет себя "птичкой, которая дарит свою музыку без границ", а также добавляет, что "Украина всегда остается в ее сердце". А Таисия Повалий поддержала вторжение страны-террористки в Украину, назвав Путина "борцом с нацизмом".

Ранее украинский продюсер Олег Боднарчук предположил, что только после смерти Путина Повалий могут привлечь к ответственности перед родиной. А бывший коллега по сцене Павел Зибров возмущен тем, что у предательницы все еще остается звание Народной артистки Украины.