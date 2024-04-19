У звабливій сукні та з кокетливими кучерями: Джей Ло зачарувала стильним луком (фото)

Образ зірки самодостатній і не потребує яскравих доповнень

Співачка Дженніфер Лопес – це яскравий приклад вишуканого гламуру та блиску. Знаменита жінка яскраво засвітилася на радіошоу у Нью-Йорку в стилі кежуал, а днями вона одягла розкішну сукню в ніжно-молочних кольорах, демонструючи елегантність та шик.

На сторінці в Instagram Лопес поділилася ефектними кадрами. Джей Ло була в довгій сукні з легкої тканини, яку доповнювала накидка такого ж кольору, яка кріпилася на шиї.

Джей Ло виставила ніжку. Фото instagram.com/jlo/

Образ 54-річної зірки самодостатній і не потребує перенасичення та яскравих доповнень. З прикрас – масивний перстень та сережки. Волосся Джей було у вигляді ошатних кучерів, а на обличчі – легкий макіяж. Жінка мала замислений вигляд.

Підписники не жаліли компліментів для Джей, вони підкреслили, що співачка – неймовірна красуня та яскрава жінка. Не варто забувати і про те, що Лопес — неабияка трудівниця, яка постійно працює над своїм зовнішнім виглядом у спортзалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дженніфер Лопес разом з чоловіком Беном Аффлеком відвідала прем’єру фільму. Подружжя мало неперевершений вигляд.