Олена Кравець розповіла, чи спілкується з Зеленськими під час війни

Гумористка дуже рідко контактує з сім'єю Зеленських

Акторка і телеведуча Олена Кравець, яка мала коротку зустріч з Оленою Зеленською, розповіла, чи підтримує зараз контакт із президентом Володимиром Зеленським та першою леді. Через війну та постійну зайнятість Президента України та його дружини спілкуватися вдається дуже рідко.

В інтерв'ю каналу "У Ліжку" Олена поділилася, що дуже хвилюється за Володимира Зеленського. Кравець усвідомлює, як непросто йому і як це все це відображається і на зовнішньому вигляді, і на внутрішньому стані президента.

"Дуже рідна моєму серцю людина. І вся їх родина. Той факт, що ми зараз менше бачимося, він якби накладає відбиток, звичайно. Не менше, а ми не бачимося взагалі. Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, в зовнішньому вигляді. Я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати. Чесно, мені іноді здається, що це якийсь сон", — висловилася Кравець.

Кравець з Оленою Зеленською також майже не бачиться. "В мене немає з нею контакту. Тому що це безпека, я розумію. Нещодавно була така вдача, що ми побачилися. Дуже швидко. Моя дочка вела подкаст про ментальне здоровʼя. Я приїхала на зйомку, щоб просто обійнятися, спитати, як діти", — пригадала Олена Кравець.

Вона додала, що у письмовій формі вітала Олену Зеленську з днем народження.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська розповідала, як справляється з роллю першої леді. Вона наголосила, що місію першої леді не обирала, але їй вдалося її полюбити.