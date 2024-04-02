Олена Кравець розповіла про цікаву зустріч з Оленою Зеленською (фото)

Олена Зеленська була першою гостею подкасту "Контента"

Українська гумористка та телеведуча Олена Кравець, яка нещодавно розповідала, чи повернеться у "Квартал 95", поділилася, що вперше за тривалий час зустрілася з давньою подругою та першою леді Оленою Зеленською. Цю зустріч вдалося організувати завдяки старшій доньці Кравець Марії, яка вела подкаст.

Під час інтерв'ю "ТУР Зірками" Олена Кравець уточнила, що дружина президента України Володимира Зеленського була першою гостею подкасту "Контента" від власного ініціативного проєкту "Ти як?". Вона була у компанії семирічної Поліни Медвідь та 21-річної Марії Кравець, доньки гумористки.

Спогади Олени Кравець

Давні подруги Кравець і Зеленська

Олена Кравець пригадала, що діалог був нетривалим. Жінки обмінялися питаннями про дітей та обійнялися.

"Моя донька Маша вела подкаст в рамках програми "Ти як?". Героїнями цього подкасту були семирічна Поліна й Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, обмінялися кількома словами про дітей. І все", – пригадала жінка.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська розповідала, як справляється з роллю першої леді. Вона наголосила, що місію першої леді не обирала, але їй вдалося її полюбити.