Елена Кравец рассказала, общается ли с Зеленскими во время войны

Елена очень редко контактирует с семьей Зеленских

Актриса и телеведущая Елена Кравец, которая имела короткую встречу с Еленой Зеленской, рассказала, поддерживает ли сейчас контакт с президентом Владимиром Зеленским и первой леди. Из-за войны и постоянной занятости президента Украины и его супруги общаться удается очень редко.

В интервью каналу "В Ліжку" Елена поделилась, что очень волнуется за Владимира Зеленского. Кравец подчеркнула, что знает, как ему непросто и как это все отражается и на внешнем виде, и на внутреннем состоянии президента.

"Очень родной моему сердцу человек. И вся их семья. Тот факт, что мы сейчас меньше видимся, он как бы накладывает отпечаток, конечно. Не меньше, а мы не видимся вообще. Я вижу какие-либо незначительные изменения в голосе, во внешнем виде. Я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать. Иногда мне кажется, что это сон", — подчеркнула Кравец.

Кравец с Еленой Зеленской тоже почти не видится. "У меня нет с ней контакта. Потому что это безопасность, я понимаю. Недавно был такой момент, что мы увиделись. Очень быстро. Моя дочь вела подкаст о ментальном здоровье. Я приехала на съемку, чтобы просто обняться, спросить, как дети", – вспомнила Елена Кравец.

Она добавила, что в письменной форме поздравляла Елену Зеленскую с днем рождения.

Ранее Телеграф писал, что Елена Зеленская рассказывала, как справляется с ролью первой леди. Она подчеркнула, что миссию первой леди не выбирала, но ей удалось ее полюбить.