Потап показав принади Каменських та обговорив їх з підписницею (фото)

Потап підлив масла у вогонь

Обговорення нового кліпу Насті Каменських Moloko, який розкритикували підписники, не вщухає та обростає новими деталями. Зокрема український репер і продюсер Потап підлив масла в вогонь, розмістивши епізод кліпу, де видно груди співачки, яка звабливо дивиться у камеру.

На сторінці в Instagram Потап написав коментарій з цього приводу. "Moloko на шляху", – лаконічно висловився він.

Потап жартома сказав, що чекає на молоко

На кадрах Настя Каменських у декольтованому топі, який імітує анатомічні деталі грудей, торкнулася свого бюста. А на початку ролика зону декольте Каменських показано зблизька. Обтисла сукня зробила свою справу.

У підписників кадри викликають розчарування. Скріншот

"Уже не вражає. Насте, згадай, скільки тобі років…", – іронічно відреагувала підписниця filipova9980.

Потап продовжив діалог: "А скільки вона важить, я їй не говорив".

Нагадаємо, що попри потужний хейт все-таки знайшлися поціновувачі творчості Насті. Фанати підкреслили, що новинка Насті — просто запальничка, ритми новинки нагадують латиноамериканський контент. А дехто підкреслив, мовляв, Настя сама вирішує, що їй співати, а що ні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап виступив у проросійському клубі в Німеччині, куди приїжджають співаки з країни-агресорки. Артист виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi.