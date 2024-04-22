Потап показал прелести Каменских и обсудил их с подписчицей (фото)

Потап подлил масла в огонь

Обсуждение нового клипа Насти Каменских Moloko, который раскритиуовали подписчики, не утихает и обрастает новыми деталями. В частности, украинский рэпер и продюсер Потап подлил масла в огонь, разместив эпизод клипа, где видна грудь певицы, которая соблазнительно смотрит в камеру.

На странице в Instagram Потап в шутку написал комментарий по этому поводу. "Moloko на пути", – лаконично выразился он.

Потап в шутку сказал, что ждет молоко

На кадрах Настя Каменских в декольтированном топе, имитирующем анатомические детали груди, коснулась своего бюста. А в начале ролика зона декольте Каменских показана вблизи. Платье, которое облипло тело, сделало свое дело.

У подписчиков кадры вызывают разочарование. Скриншот

"Уже не впечатляет. Настя, вспомни, сколько тебе лет…", – иронически отреагировала подписница filipova9980.

Потап продолжил диалог: "А сколько она весит, я ей не говорил".

Напомним, что, несмотря на мощный хейт, все-таки нашлись ценители творчества Насти. Фанаты подчеркнули, что новинка Насти – просто зажигалка, ритмы песни напоминают латиноамериканский контент. А некоторые подчеркнули, мол, Настя сама решает, что ей петь, а что нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап выступил в пророссийском клубе в Германии, куда приезжают певцы из страны-агрессорки. Артист исполнял немало русскоязычных композиций групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi.