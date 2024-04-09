"Ганьбите українських жінок": користувачі мережі розкритикували Настю Каменських за провокативний кліп (відео)
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Артистку захейтили в мережі після анонсу нової відеороботи
Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала себе з чоловіком і продюсером Потапом, поширила анонс кліпу на новий трек Moloko. Однак, люди почали масово критикували побачене.
У анонсі композиції Moloko Настя Каменських тримає перед обличчям кулак і робить вигляд, наче щось облизує. Вона одягнена у зелену приталену блискучу сукню з акцентом на грудях та розрізами на бедрах. Водночас помітно, що артистка сидить на двох дівчатах, які працюють у її команді танцівницями.
Під анонсом кліпу можна побачити багато негативних коментарів. Українці не розуміють, у чому суть цієї пісні та відеороботи зокрема. Вони вважають дії у кліпі — огидним і недоречним видовищем.
- "Який жах".
- "Цікаво, що означає цей жест? Щось я не зовсім зрозуміла".
- "Жесть, вилазить справжня сутність".
- "Гидота".
- "Не на часі таке".
- "Нісенітниця вже, а не NK".
Опублікував у своєму інстаграмі анонс кліпу на композицію й чоловік і продюсер Насті Каменських — Потап. Очевидно, він брав участь у створенні цієї пісні. Однак, і там люди не сприйняли таку відеороботу.
- "Взагалі не пишу негативних коментарів нікому по житті. Але пройти повз цього просто не можу. Це просто огидно".
- "Ведуть себе так, як в Україні немає війни".
- "Таке зараз не доречно!".
- "Позорите українських жінок такими відео. Просто жах".
- "Не цікаво, це просто жах та ганьба".
- "Вибачте. Але це не зараз, не в війну. В нас в Україні — війна!".
- "Клоунада".
- "Потап, ви хворі".
- "Вибачте, але не зараз такі відео та кліпи. Хоч у звичайному житті тільки "за", у розумних межах".
Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап виступив у проросійському клубі в Німеччині, куди приїжджають співаки з країни-агресорки. Артист виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi.