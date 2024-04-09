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"Ганьбите українських жінок": користувачі мережі розкритикували Настю Каменських за провокативний кліп (відео)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Настя Каменських випустила анонс нового кліпу та нарвалась на критику Новина оновлена 09 квітня 2024, 17:35
Настя Каменських випустила анонс нового кліпу та нарвалась на критику. Фото Інстаграм Насті Каменських

Артистку захейтили в мережі після анонсу нової відеороботи

Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала себе з чоловіком і продюсером Потапом, поширила анонс кліпу на новий трек Moloko. Однак, люди почали масово критикували побачене.

У анонсі композиції Moloko Настя Каменських тримає перед обличчям кулак і робить вигляд, наче щось облизує. Вона одягнена у зелену приталену блискучу сукню з акцентом на грудях та розрізами на бедрах. Водночас помітно, що артистка сидить на двох дівчатах, які працюють у її команді танцівницями.

Анонс пісні Насті Каменських - Moloko

Під анонсом кліпу можна побачити багато негативних коментарів. Українці не розуміють, у чому суть цієї пісні та відеороботи зокрема. Вони вважають дії у кліпі — огидним і недоречним видовищем.

  • "Який жах".
  • "Цікаво, що означає цей жест? Щось я не зовсім зрозуміла".
  • "Жесть, вилазить справжня сутність".
  • "Гидота".
  • "Не на часі таке".
  • "Нісенітниця вже, а не NK".
Користувач мережі вважає, що не на часі подібні кліпи
Користувачка мережі вважає вульгарним новий кліп NK
Користувачка мережі написала, що новий кліп - це жах
Користувачка мережі розкритикувала NK за новий кліп
Користувачка мережі не сприйняла новий кліп NK
Користувачка мережі назвала гидотою новий кліп NK

Опублікував у своєму інстаграмі анонс кліпу на композицію й чоловік і продюсер Насті Каменських — Потап. Очевидно, він брав участь у створенні цієї пісні. Однак, і там люди не сприйняли таку відеороботу.

  • "Взагалі не пишу негативних коментарів нікому по житті. Але пройти повз цього просто не можу. Це просто огидно".
  • "Ведуть себе так, як в Україні немає війни".
  • "Таке зараз не доречно!".
  • "Позорите українських жінок такими відео. Просто жах".
  • "Не цікаво, це просто жах та ганьба".
  • "Вибачте. Але це не зараз, не в війну. В нас в Україні — війна!".
  • "Клоунада".
  • "Потап, ви хворі".
  • "Вибачте, але не зараз такі відео та кліпи. Хоч у звичайному житті тільки "за", у розумних межах".
Підписниця Потапа різко відреагувала на новий кліп NK
Підписники вважають такі кліпи недоречними
Підписниця вважає, що подібні кліпи - недоречні у війну
Користувачка мережі вважає огидним новий кліп NK
Підписники вважають новий кліп NK - ганьбою

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап виступив у проросійському клубі в Німеччині, куди приїжджають співаки з країни-агресорки. Артист виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi.

Теги:
#Пісня #Настя Каменських #Потап