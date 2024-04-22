"Ляп на сцені": відома українська ведуча впала зі стільця під час виступу (відео)

Лебідь не втримала рівновагу

Знаменитості на сцені не застраховані від курйозних ситуацій. Взимку на концерті зі стільця впала 65-річна Мадонна, яка блискуче зімпровізувала, продовжуючи виступати так, наче нічого не трапилося.

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь повторила "досвід" Мадонни та просто під час гумористичного шоу полетіла зі стільця на підлогу. На сторінці в Instagram знаменитість виклала кадри, де видно, що вона мала сісти на стілець, тримаючи в руках газету, але щось пішло не так.

Олена впала зі стільця

Не обійшлося без курйозу. Коли Лебідь сідала, то не втримала рівновагу. На сцені Олена разом зі стільцем гепнулася на підлогу.

"Ляп на сцені", — підписала відео Олена-Христина та додала жартівливі смайлики.

Судячи з реакції Лебідь, травм вона не отримала. Ця ситуація розвеселила знаменитість, коли Олена-Христина підіймалася з підлоги, то ледь не розсміялася.

Знаменитість підтримали фанати, зазначивши, що це справді було ефектне падіння. Дехто поцікавився, чи не травмувалася Олена, а дехто наголосив, що падає Олена дуже професійно.

Підписники підтримали знаменитість. Скріншот

"Кріс навіть падає яскраво".

"Хоч не забились?"

"І смішно, і грішно".

"З кожним може бути, гріх сміятися".

Раніше "Телеграф" писав, що Мадонна на сцені поцілувала молоду співачку. Домініканська реперка була спеціально запрошеною гостею на концерт Мадонни.