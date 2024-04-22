"Ляп на сцені": відома українська ведуча впала зі стільця під час виступу (відео)
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Лебідь не втримала рівновагу
Знаменитості на сцені не застраховані від курйозних ситуацій. Взимку на концерті зі стільця впала 65-річна Мадонна, яка блискуче зімпровізувала, продовжуючи виступати так, наче нічого не трапилося.
Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь повторила "досвід" Мадонни та просто під час гумористичного шоу полетіла зі стільця на підлогу. На сторінці в Instagram знаменитість виклала кадри, де видно, що вона мала сісти на стілець, тримаючи в руках газету, але щось пішло не так.
Не обійшлося без курйозу. Коли Лебідь сідала, то не втримала рівновагу. На сцені Олена разом зі стільцем гепнулася на підлогу.
"Ляп на сцені", — підписала відео Олена-Христина та додала жартівливі смайлики.
Судячи з реакції Лебідь, травм вона не отримала. Ця ситуація розвеселила знаменитість, коли Олена-Христина підіймалася з підлоги, то ледь не розсміялася.
Знаменитість підтримали фанати, зазначивши, що це справді було ефектне падіння. Дехто поцікавився, чи не травмувалася Олена, а дехто наголосив, що падає Олена дуже професійно.
- "Кріс навіть падає яскраво".
- "Хоч не забились?"
- "І смішно, і грішно".
- "З кожним може бути, гріх сміятися".
Раніше "Телеграф" писав, що Мадонна на сцені поцілувала молоду співачку. Домініканська реперка була спеціально запрошеною гостею на концерт Мадонни.