"Ляп на сцене": известная украинская ведущая упала со стула во время выступления (видео)
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Лебедь не удержала равновесие
Знаменитости на сцене не застрахованы от курьезных ситуаций. Зимой на концерте со стула упала 65-летняя Мадонна, которая блестяще импровизировала, продолжая выступать так, будто ничего не произошло.
Украинская телеведущая Елена-Христина Лебедь повторила "опыт" Мадонны и прямо во время юмористического шоу полетела со стула на пол. На странице в Instagram знаменитость выложила кадры, где видно, что она должна была сесть на стул, держа в руках газету, но что-то пошло не так.
Не обошлось без курьеза. Когда Лебедь садилась, то не удержала равновесие. На сцене Елена вместе со стулом шлепнулась на пол.
"Ляп на сцене", — подписала видео Елена-Кристина и добавила шутливые смайлики.
Судя по реакции Лебедь, травм она не получила. Эта ситуация развеселила знаменитость, когда Елена-Кристина поднималась с пола, то чуть не рассмеялась.
Знаменитость поддержали фанаты, отметив, что это действительно было эффектное падение. Некоторые поинтересовались, не травмировалась ли Елена, а некоторые подчеркнул, что падает Елена очень профессионально.
- "Крис даже падает ярко".
- "Хоть не ударились?"
- "И смешно, и грешно".
- "С каждым может быть, грех смеяться".
Ранее "Телеграф" писал, что Мадонна на сцене поцеловала молодую певицу. Доминиканская рэперка была специально приглашенной гостьей на концерт Мадонны.