"Ляп на сцене": известная украинская ведущая упала со стула во время выступления (видео)

Лебедь не удержала равновесие

Знаменитости на сцене не застрахованы от курьезных ситуаций. Зимой на концерте со стула упала 65-летняя Мадонна, которая блестяще импровизировала, продолжая выступать так, будто ничего не произошло.

Украинская телеведущая Елена-Христина Лебедь повторила "опыт" Мадонны и прямо во время юмористического шоу полетела со стула на пол. На странице в Instagram знаменитость выложила кадры, где видно, что она должна была сесть на стул, держа в руках газету, но что-то пошло не так.

Елена упала со стула

Не обошлось без курьеза. Когда Лебедь садилась, то не удержала равновесие. На сцене Елена вместе со стулом шлепнулась на пол.

"Ляп на сцене", — подписала видео Елена-Кристина и добавила шутливые смайлики.

Судя по реакции Лебедь, травм она не получила. Эта ситуация развеселила знаменитость, когда Елена-Кристина поднималась с пола, то чуть не рассмеялась.

Знаменитость поддержали фанаты, отметив, что это действительно было эффектное падение. Некоторые поинтересовались, не травмировалась ли Елена, а некоторые подчеркнул, что падает Елена очень профессионально.

Подписчики поддержали знаменитость. Скриншот

"Крис даже падает ярко".

"Хоть не ударились?"

"И смешно, и грешно".

"С каждым может быть, грех смеяться".

Ранее "Телеграф" писал, что Мадонна на сцене поцеловала молодую певицу. Доминиканская рэперка была специально приглашенной гостьей на концерт Мадонны.