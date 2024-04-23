Принцу Луї - 6 років: топ-5 цікавих фактів про наймолодшого сина Кейт Міддлтон і Вільяма (фото)

У представника королівської родини сьогодні велике свято

Сьогодні, 23 квітня, молодшому сину принца та принцеси Уельських — Луї, виповнюється 6 років. Зараз він є четвертим у черзі на королівський трон. До речі, Кейт Міддлтон нещодавно публікувала світлину з усіма дітьми, серед яких був і Луї.

Принагідно принц і принцеса Уельські привітали сина з Днем народження та опублікували його світлину в інстаграмі. Фото зробила Кейт у Віндзорі. На світлині Луї лежить на траві у стильній картатій сорочці та синіх шортах. Помітно, що у юного принца випав молочний зуб.

"Із 6-річчям, принц Луї! Дякую за всі добрі побажання сьогодні", — висловились батьки під фото.

Привітання принца Луї з Днем народження

"Телеграф" вирішив зібрати п'ять найцікавіших фактів про принца Луї, якого обожнюють прихильники королівської родини.

Принц з'явився на світ 23 квітня 2018 року в Лондонській лікарні Святої Марії. Він народився з вагою 3 кілограми 700 грамів. Цікаво, що в цій ж лікарні народився його батько — принц Вільям та брат Джордж. Луї обожнює гратися на свіжому повітрі та дивитися, як працює важка техніка, як-от, екскаватори та трактори. А улюбленим видом спорту хлопчика є крикет — неконтактний вид спорту, в якому використовують м'яч та биту. Одного разу під час інтерв'ю Кейт Міддлтон розповіла, що вирощує на сімейній ділянці моркву, квасолю та буряк. Вона зізналась, що найбільше Луї любить їсти саме буряк. 23 квітня відзначає свій День народження не лише принц Луї. У цей день з'явилась на світ донька принца Майкла Кентських — леді Габрієлла Віндзор. Вона також є двоюрідною племінницею королеви Єлизавети II. Принц Луї активно відвідує всі офіційні заходи разом зі своїми батьками — Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Він вперше з'явився на публіці з принцом та принцесою Уельських на параді Trooping the Color — офіційному святкуванні Дня народження британського монарха. Також Луї був присутній на ще двох важливих подіях: на святкуванні ювілею покійної прабабусі — королеви Єлизавети II та на коронації свого дідуся — короля Чарльза ІІІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що принц Вільям повернувся до виконання королівських обов'язків після місяця паузи. Утім, він зробив це без своєї дружини, Кейт Міддлтон, адже вона бореться з онкологією.