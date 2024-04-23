Принцу Луї - 6 років: топ-5 цікавих фактів про наймолодшого сина Кейт Міддлтон і Вільяма (фото)
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У представника королівської родини сьогодні велике свято
Сьогодні, 23 квітня, молодшому сину принца та принцеси Уельських — Луї, виповнюється 6 років. Зараз він є четвертим у черзі на королівський трон. До речі, Кейт Міддлтон нещодавно публікувала світлину з усіма дітьми, серед яких був і Луї.
Принагідно принц і принцеса Уельські привітали сина з Днем народження та опублікували його світлину в інстаграмі. Фото зробила Кейт у Віндзорі. На світлині Луї лежить на траві у стильній картатій сорочці та синіх шортах. Помітно, що у юного принца випав молочний зуб.
"Із 6-річчям, принц Луї! Дякую за всі добрі побажання сьогодні", — висловились батьки під фото.
"Телеграф" вирішив зібрати п'ять найцікавіших фактів про принца Луї, якого обожнюють прихильники королівської родини.
- Принц з'явився на світ 23 квітня 2018 року в Лондонській лікарні Святої Марії. Він народився з вагою 3 кілограми 700 грамів. Цікаво, що в цій ж лікарні народився його батько — принц Вільям та брат Джордж.
- Луї обожнює гратися на свіжому повітрі та дивитися, як працює важка техніка, як-от, екскаватори та трактори. А улюбленим видом спорту хлопчика є крикет — неконтактний вид спорту, в якому використовують м'яч та биту.
- Одного разу під час інтерв'ю Кейт Міддлтон розповіла, що вирощує на сімейній ділянці моркву, квасолю та буряк. Вона зізналась, що найбільше Луї любить їсти саме буряк.
- 23 квітня відзначає свій День народження не лише принц Луї. У цей день з'явилась на світ донька принца Майкла Кентських — леді Габрієлла Віндзор. Вона також є двоюрідною племінницею королеви Єлизавети II.
- Принц Луї активно відвідує всі офіційні заходи разом зі своїми батьками — Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Він вперше з'явився на публіці з принцом та принцесою Уельських на параді Trooping the Color — офіційному святкуванні Дня народження британського монарха. Також Луї був присутній на ще двох важливих подіях: на святкуванні ювілею покійної прабабусі — королеви Єлизавети II та на коронації свого дідуся — короля Чарльза ІІІ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що принц Вільям повернувся до виконання королівських обов'язків після місяця паузи. Утім, він зробив це без своєї дружини, Кейт Міддлтон, адже вона бореться з онкологією.