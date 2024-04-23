Принцу Луи – 6 лет: топ-5 интересных фактов о самом младшем сыне Кейт Миддлтон и Уильяма (фото)

У представителя королевской семьи сегодня большой праздник

Сегодня, 23 апреля, младшему сыну принца и принцессы Уэльских — Луи исполняется 6 лет. Сейчас он четвертый в очереди на королевский трон. Кстати, Кейт Миддлтон недавно публиковала фотографию со всеми детьми, среди которых был и Луи.

Принцесса и принцесса Уэльские поздравили сына с Днем рождения и опубликовали его фотографию в инстаграмме. Фото сделала Кейт в Виндзоре. На фото Луи лежит на траве в стильной клетчатой рубашке и синих шортах. Примечательно, что у юного принца выпал молочный зуб.

"С 6-летием, принц Луи! Спасибо за все добрые пожелания сегодня", — высказались родители под фото.

Поздравление принца Луи с Днем рождения

"Телеграф" решил собрать пять самых интересных фактов о принце Луи, которого обожают поклонники королевской семьи.

Принц появился на свет 23 апреля 2018 в Лондонской больнице Святой Марии. Он родился с весом 3 килограмма 700 граммов. Интересно, что в этой же больнице родился его отец – принц Уильям и брат Джордж. Луи обожает играть на свежем воздухе и смотреть, как работает тяжелая техника, например экскаваторы и тракторы. А любимым видом спорта мальчика является крикет — неконтактный вид спорта, в котором используют мяч и биту. Однажды во время интервью Кейт Миддлтон рассказала, что выращивает на семейном участке морковь, фасоль и свеклу. Она призналась, что больше Луи любит есть именно свеклу. 23 апреля отмечает свой День рождения не только принц Луи. В этот день появилась дочь принца Майкла Кентских — леди Габриэлла Виндзор. Она также является двоюродной племянницей королевы Елизаветы II. Принц Луи активно посещает все официальные мероприятия вместе со своими родителями – Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Он впервые появился на публике с принцем и принцессой Уэльских на параде Trooping the Color – официальном праздновании Дня рождения британского монарха. Также Луи присутствовал еще на двух важных событиях: на праздновании юбилея покойной прабабушки — королевы Елизаветы II и на коронации своего дедушки — короля Чарльза III.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что принц Уильям вернулся к исполнению королевских обязанностей после месяца паузы. Впрочем, он сделал это без своей жены, Кейт Миддлтон, ведь она борется с онкологией.