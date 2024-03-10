Кейт Міддлтон вперше після операції з’явилася на фото, і з дітьми

42-річна герцогиня звернулася до британців уперше після 2-місячної відсутності

Герцогиня Уельська вперше з’явилася у мережі після того, як два місяці тому вона перенесла операцію на черевній порожнині. Зараз майбутня королева Великої Британії відновлюється в маєтку Сандрінгам у Норфолку.

У неділю, 10 березня, британці святкують День матері. На честь національного свята Кейт Міддлтон виявила бажання звернутися до шанувальників у соціальній мережі Інстаграм.

42-річна дружина принца Вільяма опублікувала сімейне фото. На ньому зображена сама Кейт та її троє дітей — 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї. На тлі проглядаються дерева із зеленим листям.

Герцогиня звернулася до підписників зі словами подяки за підтримку протягом останніх кількох місяців. "Дякую за добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Бажаю всім щасливого Дня матері. Принцеса Уельська, 2024 рік", — написала Кейт.

Що трапилося з Кейт Міддлтон

Кенсингтонський палац оголосив у своїй заяві минулого місяця, що принцесу Кейт було госпіталізовано 16 січня для планової операції на черевній порожнині. Хоча досі неясно, чому принцесі була потрібна операція, оскільки в палаці заявили, що вона хоче зберегти конфіденційність з цього питання. У палаці додали, що вона навряд чи повернеться до своїх королівських обов’язків до Великодня, який цього року у католиків припадає на 31 березня.

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через причину діагнозу раку. Відомо, що найближчим часом король відкладе свої публічні обов’язки та розпочне ретельне лікування.