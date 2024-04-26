У 75 все та ж красуня: зірка "Тутсі" Джессіка Ленг показала, як стильно носити чорний костюм (фото)
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Двічі оскароносна актриса поєднала в образі сучасність та елегантність
Американська актриса театру, кіно та телебачення Джессіка Ленг, відома українцям з фільму "Тутсі" та серіалу "Американська історія жахів", викликала фурор на театральному заході. Зірка, якій 20 квітня виповнилося 75 років, приємно дивує молодим виглядом і стрункою фігуркою.
Знаменитість у стильному образі відвідала бродвейську прем’єру вистави Mother Play, яка відбулася у театрі Хейс у четвер, 25 квітня, у Нью-Йорку. На килимову доріжку Джессіка Ленг вийшла у чорному total look.
Елегантний ансамбль складався з трендового жакета з мереживними рукавами та прямих штанів. Для завершення аутфіту актриса обрала класичні чорні туфлі з гострим носком та на невеликому підборі.
На прем’єрі постановки 75-річна Джессіка Ленг була у компанії своїх молодих колег. З нею до фотографів вийшли зірка ситкому "Теорія Великого вибуху", 51-річний Джим Парсонс, та Селія Кінан-Болгер — 46-річна актриса, відома за ролями в серіалі "Позолочений вік" (з 2022 року) та фільмі "Візит" (2015).
Хто така Джессіка Ленг
Актриса, продюсер, фотохудожник, ілюстратор, співачка, філантроп та Посол доброї волі ЮНІСЕФ. Хоча Джессіка Ленг вперше з’явилася на екрані у 1976 році у фільмі "Кінг-Конг", її справжній успіх прийшов через шість років, коли вона була удостоєна премії "Оскар" за визначне виконання другорядної жіночої ролі в комедії "Тутсі" з Дастіном Гоффманом у головній ролі. Другу премію "Оскар" актриса отримала за "Найкращу жіночу роль" у мелодрамі "Блакитне небо" (1994).
З 1976 року актриса була у стосунках із радянсько-американським артистом балету та кіно Михайлом Баришніковим, від якого народила дочку Олександру Баришнікову (Shura Baryshnikov). Вона пішла стопами батька і стала танцівницею.
З 1982 до 2009 року актриса прожила у цивільному шлюбі з американським актором, режисером, сценаристом та драматургом Семом Шепардом. У них з’явилися діти – Ханна Джейн Шепард (1986) та Семюел Волкер Шепард (1987). Розсталися вони у 2009 році.
Раніше повідомлялося, що 86-річна Джейн Фонда у вишуканому діловому образі поговорила про зміну клімату. Стильний ансамбль актриси складався із трендових речей.