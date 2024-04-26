У 75 все та ж красуня: зірка "Тутсі" Джессіка Ленг показала, як стильно носити чорний костюм (фото)

Двічі оскароносна актриса поєднала в образі сучасність та елегантність

Американська актриса театру, кіно та телебачення Джессіка Ленг, відома українцям з фільму "Тутсі" та серіалу "Американська історія жахів", викликала фурор на театральному заході. Зірка, якій 20 квітня виповнилося 75 років, приємно дивує молодим виглядом і стрункою фігуркою.

Знаменитість у стильному образі відвідала бродвейську прем’єру вистави Mother Play, яка відбулася у театрі Хейс у четвер, 25 квітня, у Нью-Йорку. На килимову доріжку Джессіка Ленг вийшла у чорному total look.

Елегантний ансамбль складався з трендового жакета з мереживними рукавами та прямих штанів. Для завершення аутфіту актриса обрала класичні чорні туфлі з гострим носком та на невеликому підборі.

Фото: Getty Images

На прем’єрі постановки 75-річна Джессіка Ленг була у компанії своїх молодих колег. З нею до фотографів вийшли зірка ситкому "Теорія Великого вибуху", 51-річний Джим Парсонс, та Селія Кінан-Болгер — 46-річна актриса, відома за ролями в серіалі "Позолочений вік" (з 2022 року) та фільмі "Візит" (2015).

Джессіка Ленг у компанії актора Джима Парсонса та актриси Селії Кінан-Болгер. Фото: Getty Images

Хто така Джессіка Ленг

Актриса, продюсер, фотохудожник, ілюстратор, співачка, філантроп та Посол доброї волі ЮНІСЕФ. Хоча Джессіка Ленг вперше з’явилася на екрані у 1976 році у фільмі "Кінг-Конг", її справжній успіх прийшов через шість років, коли вона була удостоєна премії "Оскар" за визначне виконання другорядної жіночої ролі в комедії "Тутсі" з Дастіном Гоффманом у головній ролі. Другу премію "Оскар" актриса отримала за "Найкращу жіночу роль" у мелодрамі "Блакитне небо" (1994).

Кадр з фільму "Тутсі" — Джессіка Ленг та Дастін Гоффман

З 1976 року актриса була у стосунках із радянсько-американським артистом балету та кіно Михайлом Баришніковим, від якого народила дочку Олександру Баришнікову (Shura Baryshnikov). Вона пішла стопами батька і стала танцівницею.

Джессіка Ленг та Михайло Баришніков. Фото: Getty Images

Актриса з дочкою Олександрою "Шурою" Баришніковою. Фото: Getty Images

З 1982 до 2009 року актриса прожила у цивільному шлюбі з американським актором, режисером, сценаристом та драматургом Семом Шепардом. У них з’явилися діти – Ханна Джейн Шепард (1986) та Семюел Волкер Шепард (1987). Розсталися вони у 2009 році.

Джессіка Ленг із Семом Шепардом. Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що 86-річна Джейн Фонда у вишуканому діловому образі поговорила про зміну клімату. Стильний ансамбль актриси складався із трендових речей.