Все така ж надзвичайна: 86-річна Джейн Фонда показала трендовий лук (фото)

Попри вік, актриса завжди має стильний вигляд на важливих заходах

Голлівудська актриса, письменниця та громадська активістка Джейн Фонда завжди має охайний вигляд та приємно дивує молодим виглядом багатьох шанувальників. 28-річну знаменитість можна часто побачити на важливих ініціативних зборах, як, наприклад, це було на страйку акторів та сценаристів SAG-AFTRA минулого року. Тепер Фонда приділяє увагу проблемі змінам клімату.

У п’ятницю, 19 квітня, зірка виступила на сцені під час "Розмови про зміну клімату та активізм з Джейн Фондою та доктором Наомі Орескес" у Музеї Американської кіноакадемії, який знаходиться в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

На захід Джейн Фонда прийшла у вишуканому діловому образі. Стильний ансамбль складався із сірих штанів та трендового жакета білого кольору, під яким виглядала світло-сіра водолазка.

Фото: Getty Images

На актрисі був ніжно-рожевий манікюр, золоті прикраси, зокрема сережки у вигляді сонця та масивне кільце. Актриса дотримується натурального сивого кольору волосся, вона його зробила хвилястим. Акцент у макіяжі Джейн Фонда зробила на губах, обравши помаду рожевого відтінку.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Джейн Фонда отримала свій перший "Оскар" за виконання ролі повії у фільмі "Клют" 1971 року. Вдруге вона була удостоєна цієї премії за свою акторську гру у фільмі "Повернення додому" (1978), де передалися її враження від пережитого у В’єтнамі, який вона відвідала у розпал війни у 1972 році.

На фото — Джейн Фонда у молодості (праворуч):

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