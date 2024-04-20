Все така ж надзвичайна: 86-річна Джейн Фонда показала трендовий лук (фото)
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Попри вік, актриса завжди має стильний вигляд на важливих заходах
Голлівудська актриса, письменниця та громадська активістка Джейн Фонда завжди має охайний вигляд та приємно дивує молодим виглядом багатьох шанувальників. 28-річну знаменитість можна часто побачити на важливих ініціативних зборах, як, наприклад, це було на страйку акторів та сценаристів SAG-AFTRA минулого року. Тепер Фонда приділяє увагу проблемі змінам клімату.
У п’ятницю, 19 квітня, зірка виступила на сцені під час "Розмови про зміну клімату та активізм з Джейн Фондою та доктором Наомі Орескес" у Музеї Американської кіноакадемії, який знаходиться в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
На захід Джейн Фонда прийшла у вишуканому діловому образі. Стильний ансамбль складався із сірих штанів та трендового жакета білого кольору, під яким виглядала світло-сіра водолазка.
На актрисі був ніжно-рожевий манікюр, золоті прикраси, зокрема сережки у вигляді сонця та масивне кільце. Актриса дотримується натурального сивого кольору волосся, вона його зробила хвилястим. Акцент у макіяжі Джейн Фонда зробила на губах, обравши помаду рожевого відтінку.
Нагадаємо, що Джейн Фонда отримала свій перший "Оскар" за виконання ролі повії у фільмі "Клют" 1971 року. Вдруге вона була удостоєна цієї премії за свою акторську гру у фільмі "Повернення додому" (1978), де передалися її враження від пережитого у В’єтнамі, який вона відвідала у розпал війни у 1972 році.
На фото — Джейн Фонда у молодості (праворуч):
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