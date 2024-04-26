В 75 все та же красотка: звезда "Тутси" Джессика Лэнг показала, как стильно носить черный костюм (фото)

Дважды оскароносная актриса сочетала в образе современность и элегантность

Американская актриса театра, кино и телевидения Джессика Лэнг, известная украинцам по фильму "Тутси" и сериалу "Американская история ужасов", произвела фурор на театральном мероприятии. Звезда, которой 20 апреля исполнилось 75 лет, приятно удивляет моложавым видом и стройной фигуркой.

Знаменитость в стильном образе посетила бродвейскую премьеру спектакля Mother Play, которая состоялась в театре Хейс в четверг, 25 апреля, в Нью-Йорке. На ковровую дорожку Джессика Лэнг вышла в черном total look.

Элегантный ансамбль состоял из трендового жакета с кружевными рукавами и прямых брюк. Для завершения аутфита актриса выбрала классические черные туфли с острым носком и на небольшом каблуке.

Фото: Getty Images

На премьере постановки 75-летняя Джессика Лэнг была в компании своих молодых коллег. С ней к фотографам вышли звезда ситкома "Теория Большого взрыва", 51-летний Джим Парсонс, и Селия Кинан-Болгер — 46-летняя актриса, известная по ролям в сериале "Позолоченный век" (с 2022 года) и фильме "Визит" (2015).

Джессика Лэнг в компании актера Джима Парсонса и актрисы Селии Кинан-Болгер. Фото: Getty Images

Кто такая Джессика Лэнг

Актриса, продюсер, фотохудожник, иллюстратор, певица, филантроп и Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Хотя Джессика Лэнг впервые появилась на экране в 1976 году в фильме "Кинг-Конг", ее настоящий успех пришел через шесть лет, когда она была удостоена премии "Оскар" за выдающееся исполнение второстепенной женской роли в комедии "Тутси" с Дастином Хоффманом в главной роли. Вторую премию "Оскар" актриса получила за "Лучшую женскую роль" в мелодраме "Голубое небо" (1994).

Кадр из фильма "Тутси" - Джессика Лэнг и Дастин Хоффман

С 1976 года актриса была в отношениях с советско-американским артистом балета и кино Михаилом Барышниковым, от которого родила дочь Александру Барышникову (Shura Baryshnikov). Она пошла по стопам отца и стала танцовщицей.

Джессика Лэнг и Михаил Барышников. Фото: Getty Images

Актриса с дочерью Александрой "Шурой" Барышниковой. Фото: Getty Images

С 1982 до 2009 года актриса прожила в гражданском браке с американским актером, режиссером, сценаристом и драматургом Сэмом Шепардом. У них появились дети — Ханна Джейн Шепард (1986) и Сэмуэл Уолкер Шепард (1987). Расстались они в 2009 году.

Джессика Лэнг с Сэмом Шепардом. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что 86-летняя Джейн Фонда в изысканном деловом образе поговорила об изменении климата. Стильный ансамбль актрисы состоял из трендовых вещей.