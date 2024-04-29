"Яскрава Фріда": Сальма Гаєк феєрично виступила на концерті Мадонни (фото)

Світові знаменитості викликали фурор та обмінялися компліментами

Голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка засвітилася на концерті Кейт Гадсон. неочікувано виступила на концерті американської співачки Мадонни у рамках святкового гастрольного туру. Гаєк спеціально запросили на масштабне дійство в Мехіко.

Сальма виклала на сторінці в Instagram яскраві кадри. Вона з’явилася перед глядачами в образі легендарної мексиканської художниці Фріди Кало, Мадонна не стримувала свого захоплення та розповіла про це фанатам.

Улюблениці публіки - разом. Скріншот

"Величезне дякую, Мадонно, за те, що дозволила мені стати частиною твого знакового святкового туру. Ця незабутня ніч поповнює мій мішок із дорогоцінними скарбами спогадів", — висловилася Гаєк.

Під час виступу. Фото .instagram.com/salmahayek

Мадонна також була багатослівною та щиро раділа такій компанії. "Останній виступ туру завершився в Мехіко найчарівнішим чином. Фріда Кало приїхала в гості і зробила мене найщасливішою дівчинкою на світі!", — емоційно відреагувала співачка.

Публіка шаленіла від феєричного дійства

Фанати фонтанували компліментами: "Королеви", "Яскрава Фріда", "Вітаємо, Мадонна! Хай живе королева".

Фанати були у захваті. Скріншот

Додамо, що в святковому турі Мадонна виконує знамениті хіти та ділиться подробицями свого творчого життя: від перших кроків на сцені до статусу світової зірки.

Раніше "Телеграф" писав, що Мадонна на концерті впала зі стільця, але не розгубилася. Знаменитість блискуче зімпровізувала, продовжуючи виступати так, наче нічого не відбулося.