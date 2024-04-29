"Яркая Фрида": Сальма Хайек феерически выступила на концерте Мадонны (фото)

Мировые знаменитости произвели фурор и обменялись комплиментами

Голливудская актриса Сальма Хайек, засветившаяся на концерте Кейт Гадсон. неожиданно выступила на концерте американской певицы Мадонны в рамках праздничного гастрольного тура. Хайек специально пригласили на масштабное действо в Мехико.

Сальма выложила на странице в Instagram яркие кадры. Она предстала перед зрителями в образе легендарной мексиканской художницы Фриды Кало, Мадонна не сдерживала своего восхищения и рассказала об этом фанатам.

Любимицы публики — вместе. Скриншот

"Огромное спасибо, Мадонна, за то, что позволила мне быть частью твоего знакового праздничного тура. Эта незабываемая ночь пополняет мой мешок с драгоценными сокровищами воспоминаний", — высказалась Хайек.

Во время выступления. Фото instagram.com/salmahayek

Мадонна также была многословна и искренне радовалась такой компании. "Последнее выступление тура завершилось в Мехико самым волшебным образом. Фрида Кало приехала в гости и сделала меня самой счастливой девочкой на свете!" — эмоционально отреагировала певица.

Публика в восторге от концерта

Фанаты фонтанировали комплиментами: "Королевы", "Яркая Фрида", "Поздравляем, Мадонна! Да здравствует королева".

Фанаты были в восторге. Скриншот

Добавим, что в праздничном туре Мадонна исполняет знаменитые хиты и делится подробностями своей творческой жизни: от первых шагов на сцене до статуса мировой звезды.

Ранее "Телеграф" писал, что Мадонна на концерте упала со стула, но не растерялась. Знаменитость блестяще импровизировала, продолжая выступать так, будто ничего не произошло.