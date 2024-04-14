Продюсерка "20 днів у Маріуполі" розповіла, як тікала з окупованого міста (фото)

Знімальній групі "20 днів у Маріуполі" дивом вдалося вчасно виїхати

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" як найкращий документальний фільм. Продюсерка стрічки Василиса Степаненко розповіла, як тікала з майже окупованого міста та які цінні свідчення про війну їй вдалося вивезти.

В інтерв'ю Марічці Падалко Степаненко пригадала, що в останні дні в Маріуполі вони з командою зрозуміли, що з міста треба терміново виїжджати. Російські медіа вже на кожному кроці поливали їх брудом та називали "інформаційними терористами".

Техніка журналістів вже почала ламатися, а на картках пам'яті вільного місця не було. Команда хотіла зберегти цінні матеріали.

"В російських медіа вже писали, що ми "інформаційні терористи", "пропагандисти" і "робимо фейки". Техніка в нас почала ламатися, вже не було місця на картках пам'яті. Ми розуміли, щоб вижити і зберегти ці матеріали, нам треба виїжджати. 14 березня перші люди виїхали з Маріуполя. Ми отримали повідомлення від нашої редакції, що треба виїжджати", — пригадала продюсерка.

Продюсерка фільму "20 днів у Маріуполі". Фото instagram.com/vasilisastepanenko

Степаненко уточнила, що вони мали виїжджати з волонтерами "Червоного хреста", проте поїздка зірвалася. Знімальній групі "20 днів у Маріуполі" допоміг поліцейський Володимир. Він ризикував власним життям. Чоловік посадив журналістів та свою родину в машину та поїхав на евакуацію.

Продюсерка додала, що доводилося проїжджати через російські блокпости. Знімальній групі вдалося заховати всі матеріали, аби не наражатися на ризик та зберегти цінні кадри. Картки пам'яті ховали у речах жінки. Також продюсерці вдалося вивезти з Маріуполя цінні свідчення парамедикині Тайри.

Продюсерка з поліцейським. Фото instagram.com/vasilisastepanenko

"Я ховала картки в кишені, в одяг. Донька Володимира ховала все до себе в одяг. Ми думали, що жінок не будуть так сильно перевіряти, як чоловіків. На той момент в мене була картка парамедикині Тайри. Її я взагалі в тампон заховала. Не знала, що на цій картці, але розуміла, що це надважливо вивезти. На картці були свідчення Тайри. Я досі не можу повірити в те, що ми вижили. Я досі не можу повірити, що нам вдалося вивезти ці матеріали через 15 російських блокпостів і що нам вдалося зробити цей фільм і показати його", — поділилася Степаненко.

Раніше "Телеграф" писав, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджено премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще понад 10 нагород і його відзначено приблизно у 20-ти номінаціях.