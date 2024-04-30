Лілія Ребрик красиво привітала доньку з днем народження та показала подарунок (відео)

Ведуча з самого ранку привітала дівчинку з 6-річчям

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик, яка нещодавно показала милі фото зі своїми доньками, розповіла про важливе свято в сім’ї. Одній із донечок сьогодні, 30 квітня, виповнюється шість років.

Ведуча з самого ранку привітала дівчинку з днем народження та розповіла про це підписникам в Instagram. Турботлива мама влаштувала справжній сюрприз.

Красиве привітання від мами та сестер

Лілія з іншою донькою розбудили сплячу Полінку та вручили їй яскраві кульки з подарунками. Ребрик подарувала Поліні рожеві бездротові навушники.

Яскраві кульки - для донечки. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

"Вітаємо нашу Поліну з днем народження", — з любов’ю написала Лілія.

Поля з мамою. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

Дитина щиро раділа привітанням та подарункам. Вона приміряла навушники та одразу ж взялася їх випробовувати.

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик та танцівник Андрій Дикий виховують трьох донечок. Третю доньку знаменитість народила у березні 2024 року. Дівчинка зʼявилася на світ з вагою 3500 г. та ростом 52 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.