Лилия Ребрик красиво поздравила дочь с днем рождения и показала подарок (видео)
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Ведущая с самого утра поздравила девочку с 6-летием
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, недавно показавшая милые фото со своими дочерьми, рассказала о важном празднике в семье. Одной из дочерей сегодня, 30 апреля, исполняется шесть лет.
Ведущая с самого утра поздравила девочку с днем рождения и рассказала подписчикам в Instagram. Заботливая мама устроила настоящий сюрприз.
Лилия с другой дочерью разбудили спящую Полинку и вручили ей яркие шарики с подарками. Ребрик подарила Полине розовые беспроводные наушники.
"Поздравляем нашу Полину с днем рождения", — с любовью написала Лилия.
Ребенок искренне радовался поздравлениям и подаркам. Она примеряла наушники и сразу же принялась их испытывать.
Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик и танцовщик Андрей Дикий воспитывают трех дочерей. Третью дочь знаменитость родила в марте 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.