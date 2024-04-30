Лилия Ребрик красиво поздравила дочь с днем рождения и показала подарок (видео)

Ведущая с самого утра поздравила девочку с 6-летием

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, недавно показавшая милые фото со своими дочерьми, рассказала о важном празднике в семье. Одной из дочерей сегодня, 30 апреля, исполняется шесть лет.

Ведущая с самого утра поздравила девочку с днем рождения и рассказала подписчикам в Instagram. Заботливая мама устроила настоящий сюрприз.

Красивое поздравление от мамы и сестер

Лилия с другой дочерью разбудили спящую Полинку и вручили ей яркие шарики с подарками. Ребрик подарила Полине розовые беспроводные наушники.

Яркие шарики – для дочери. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

"Поздравляем нашу Полину с днем рождения", — с любовью написала Лилия.

Поля с матерью. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

Ребенок искренне радовался поздравлениям и подаркам. Она примеряла наушники и сразу же принялась их испытывать.

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик и танцовщик Андрей Дикий воспитывают трех дочерей. Третью дочь знаменитость родила в марте 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.