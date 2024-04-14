Лілія Ребрик замилувала кадрами зі своїми трьома донечками (фото)

Знаменитість відпочивала з дітьми в дворі заміського будинку

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик, яка після народження третьої дитини оновила імідж, потішила кадрами зі своїми донечками, які помітно підросли. Знаменитість відпочивала з дітьми в дворі.

Лілія на сторінці в Instagram показала, як разом з дівчатами відпочиває у заміському будинку під Києвом. Ведуча була на подвір'ї з наймолодшою донечкою Аделіною, біля яких крутився маленький песик.

Песик біля коляски

"Класна в Адель нянька. Реально, Діксі постійно біля візочка. Оберігає Аделькин сон", — пояснила Лілія.

Лілія відпочиває з донькою

Лілія з дітьми

На інших кадрах були старші доньки – п’ятирічна Поліна, яка смакувала морозивом, та одинадцятирічна Діана. Дівчата помітно підросли. Ребрик зробила з дітьми селфі та поділилася світлинами з шанувальниками.

Підписники підтримали телеведучу, висловивши чимало компліментів красивій сім'ї.

Додамо, що знаменитість після народження доньки Аделіни не стала довго перебувати в декреті та вже через три тижні після пологів вийшла на роботу.

Нагадаємо, що донька Лілії Ребрик Адель народилася 15 березня 2024 року. Дівчинка зʼявилася на світ з вагою 3500 г. та ростом 52 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.