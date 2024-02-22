Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках инициативы "Сильніші разом" профинансировал несколько бесплатных спортивных секций в Киеве, открытых для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев. Об этом говорится в сообщении фонда.

Среди первых, начавших работу еще в прошлом году, — секции футбола и баскетбола в Центре физического здоровья населения "Спорт для всіх", который находится в Деснянском районе столицы.

Сейчас занятия в Центре посещают более 40 детей. Футбольному мастерству юных украинцев тут обучает Андрей Музыченко — старший тренер ФК "Вигурівщина" и опытный педагог.

"Инициатива Favbet Foundation дает детворе возможность всестороннего развития. Дети могут не только учиться играть в любимую игру и развиваться физически, но развиваться еще и как личности, работать и взаимодействовать в команде для достижения совместных целей. "Сильніші разом" — прекрасный проект, инвестирующий в будущее наших детей", — говорит Андрей.

Баскетболом воспитанники Центра занимаются под руководством Татьяны Шаблинской — профессионального тренера по баскетболу, мастера спорта и многоразовой чемпионки Украины, которая в прошлом представляла нашу страну на соревнованиях в составе национальной сборной.

"Бесплатные секции от Favbet Foundation — уникальный проект, привлекающий детей к физической активности и популяризирующий здоровый образ жизни. В это непростое для страны время он предоставляет возможность психологической перезагрузки и физического восстановления", — говорит Татьяна.

"Сильніші разом" — часть большого проекта Favbet Foundation под названием "Клуб супергероїв", раскрывающего суперспособности украинских детей. Кроме спортивного, в Клубе есть и два образовательных направления, IT Kids и "Сила у знаннях". Первый посвящен обучению детей базовым навыкам программирования, а второй — обеспечению школьников всем необходимым оборудованием для учебы и творчества.

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