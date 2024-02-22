АМКУ может легализовать незаконную продажу Брокарда – эксперт

В Украине хотят легализовать противозаконную продажу компании Брокард новому владельцу французу с помощью АМКУ.

Об этом сообщает аналитик ОО "Антикоррупционный блокпост" Роман Портянко в своем блоге на "Цензор.нет"

"Компания Брокард принадлежит россиянке Татьяне Володиной, которая противозаконным способом уже после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину якобы продала компанию французу Филиппу Бенасену. О соглашении было объявлено в мае 2022 года" — пишет Портянко.

"С точки зрения украинского законодательства соглашение является противозаконным, потому что с 3 марта 2022 года действует постановление КМУ №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации". Согласно этому постановлению, запрещено изменение бенефициаров в компаниях, которыми владеют россияне", — отмечает эксперт.

По словам аналитика в своем письме АМКУ указывает, что право собственности на корпоративные права Володиной уже перерегистрированы и принадлежат компании "Philippe Benacin Holding".

"Таким образом АМКУ параллельно приступил к рассмотрению по признакам совершения компанией "Philippe Benacin Holding" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. То есть в АМКУ признают факт владения ООО "Брокард" уже за новым собственником" — говорит Портняко.

По словам аналитика, теперь новый собственник для легализации нового актива может заплатить небольшой штраф — 5% от дохода за прошлый год. По предположениям, сумма штрафа может составлять 200-250 тысяч долларов.

"В сухом остатке мы получаем первый случай, когда российская компания, работавшая с 2014 года в оккупированном Крыму, избегает конфискации активов, несмотря на все основания. После этого в очередь выстроятся сотни компаний с российским бенефициарами, которые смогут продать свой бизнес в Украине. Это настоящий подарок для россиян" — отметил Роман Портянко.

"Публично призываем Службу Безопасности Украины, Государственное бюро расследований начать уголовные производства по незаконной продаже компании "Брокард", а также факту работы россиянки Татьяны Володиной в оккупированном Крыму. Призываем органы ответственные за санкционную политику обратиться в СНБО относительно необходимости применения санкций против Володиной" говорится в материале.

Как сообщалось ранее, в июне 2022 года французская частная компания Philippe Benacin Holding выкупила "Брокард – Украина", однако Антимонопольный комитет не разрешал выкуп Brocard в Украине. Рассмотрение таких заявлений приостановлено до окончания военного положения.