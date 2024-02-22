АМКУ може легалізувати незаконний продаж Брокарду – експерт

В Україні хочуть легалізувати протизаконний продаж компанії Брокард новому власнику французу за допомогою АМКУ.

Про це повідомляє аналітик ГО "Антикорупційний блокпост" Роман Портянко у своєму блозі на "Цензор.нет"

"Компанія Брокард належить росіянці Тетяні Володіній, яка в протизаконний спосіб уже після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну нібито продала компанію французу Філіпу Бенасену. Про угоду було оголошено в травні 2022 року" — пише Портянко.

"З точки зору українського законодавства угода є протизаконною, тому що з 3 березня 2022 року діє постанова КМУ №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації". Згідно цієї постанови, заборонена зміна бенефіціарів у компаніях, якими володіють росіяни" — зазначає експерт.

За словами аналітика у своєму листі АМКУ вказує, що концентрація частики Володіної вже фактично відбулись та право власності на корпоративні права вже перереєстровані та належать компанії "Philippe Benacin Holding".

"Таким чином АМКУ паралельно розпочав розгляд за ознаками вчинення компанією "Philippe Benacin Holding" порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тобто в АМКУ визнають факт володіння ТОВ "Брокард" уже за новим власником" — говорить Портняко.

За словами аналітика, тепер новий власник для легалізації нового активу може сплатити невеликий штраф, — 5% від доходу за минулий рік. За припущеннями сума штрафу може становити 200-250 тисяч доларів.

"В сухому залишку ми отримуємо перший випадок, коли російська компанія, яка працювала з 2014 року в окупованому Криму, уникає конфіскації активів, попри всі наявні підстави. Після цього в чергу вишикуються сотні компаній з російським бенефіціарами, котрі зможуть продати свій бізнес в Україні. Це справжній подарунок для росіян" — зазначив Роман Портянко.

"Публічно закликаємо Службу Безпеки України, Державне бюро розслідувань розпочати кримінальні провадження щодо не законного продажу компанії "Брокард", а також факту роботи росіянки Тетяни Володіної в окупованому Криму. Закликаємо органи відповідальні за санкційну політику звернутися до РНБО щодо необхідності застосування санкцій проти Володіної" — йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, у червні 2022 року французька приватна компанія Philippe Benacin Holding викупила "Брокард – Україна", однак Антимонопольний комітет не надавав дозвіл на викуп Brocard в Україні. Розгляд таких заяв призупинено до закінчення військового стану.