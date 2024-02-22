Вместо хирургического решения вопроса мобилизации, власти месяцами "пилят" болевую точку — Юрий Гудыменко

Каждый день затягивания с принятием решения о мобилизации только вредит государству и негативно отражается на личной мотивации граждан. Вопрос нужно было решать быстро, как жизненно необходимую хирургическую операцию, а не "пилить" болевую точку месяцами.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика Новостей".

"Властью бы допущено очень много ошибок в коммуникации с населением. Даже история с рекламой контрнаступления противоречила самой идее мобилизации. Она будто бы говорила, что "все решится без твоего участия, ты – только наблюдатель за действиями ВСУ и болельщик". Зато вопрос необходимо было решать как медицинскую операцию: быстро, качественно и профессионально. Это непопулярный, но единственный правильный выход. А мы вместо принятия волевого решения откладываем до последнего, снижая его эффективность", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, законодательство должно регулировать не только критерии для мобилизации, но и предусматривать постепенное вовлечение защитников в боевые действия, регулировать возможности отпуска и ротации. Важно также учитывать условия пребывания воинов на нуле и в тылу.

"36 месяцев — это очень большой срок для демобилизации, и далеко не у всех есть шанс прожить это время без тяжелых травм и контузий. Должны получить четкие нормативные предписания по поводу того, как люди "заходят" на фронт. Сначала после учебы находиться за 15- 20 километров от линии фронта, затем в 5 километрах, и только после этого уже присоединяться непосредственно к боевым действиям, также у военных должно быть понимание, что после определенного количества дней на передовой он обязан поехать на ротацию, побыть в другом месте. Если ты на "передке" непрерывно, то теряешь понимание опасности и начинаешь рисковать там, где это не нужно", — подчеркнул Юрий Гудыменко.