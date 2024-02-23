За Украину и Навального: Байден вводит против России 500 новых санкций, подробности

Пакет анонсировали еще несколько дней назад

Соединенные Штаты Америки (США) 23 февраля ввели крупный пакет санкций против России за нападение на Украину и смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Ограничения ужесточили в преддверие второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Соответствующее заявление сегодня сделал президент США Джо Байден, о чем сообщается на сайте Белого дома. Американский лидер отметил, что Путин думал, что сможет покорить украинский народ, но просчитался, ведь Украина выстояла, а Североатлантический альянс стал сплоченным как никогда.

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Байден ввел новые санкции против России

"Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за ее продолжающуюся завоевательную войну на Украине и за смерть Алексея Навального, который был мужественным активистом по борьбе с коррупцией и самым жестким лидером путинской оппозиции. Эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах. Они гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих закулисную поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России", — говорится в заявлении Байдена.

В заявлении американского лидера также говорится о необходимости поддерживать Украину боеприпасами. Он призвал Палату представителей принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности "пока не стало поздно".

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта", — заявил американский лидер.

Отметим, что этот пакет санкций из-за смерти оппозиционера Алексея Навального, который скоропостижно скончался в колонии, анонсировали еще 20 февраля. В Белом доме пообещали, что ограничения будут иметь "сокрушительный характер".

Что касается помощи Украине от США, то ее не могут согласовать с декабря 2023 года. Демократы и республиканцы никак не проголосуют за законопроект о предоставлении очередного пакета. Следующее голосование может состояться в середине марта, ведь Палата представителей ушла на каникулы. Западные СМИ пишут, что за блокировкой помощи Украине от США стоит бывший президент Штатов, лидер Республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киев прибыл Чак Шумер, лидер демократов в Сенате. Он преследует важную цель.