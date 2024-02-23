"У нас нет другого шанса": Зеленский ответил, почему уволил Залужного

Он заявил, что благодарен экс-главкому

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему был уволен главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный и ключевое руководство ВСУ. По его словам — это перезагрузка, перестройка и изменение менеджмента военного командования.

В эфире FoxNews Зеленский подчеркнул, что речь не идет об изменении курса действий Украины. Речь, по его словам, "о вещах, которые долго не менялись".

"Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время — это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей", — заявил президент.

У Зеленского также спросили, о награде Героя Украины для Залужного. Означает ли она, что генерал будет поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию.

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", — заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", после увольнения Залужного рейтинг Зеленского упал на 5 процентных пунктов до 60%. Новому главнокомандующему Александру Сырскому доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение.