Законопроект Зеленского о демобилизации срочников: Рада приняла решение

Так же решен вопрос с их отсрочкой от мобилизации

В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11035 президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий демобилизацию военных срочной службы. Также у них будет отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. За законопроект проголосовало 319 депутатов.

"Парламент одобрил законопроект №11035 относительно срочников. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить", — говорится в сообщении.

Результаты голосования депутатов

Заметим, что о мобилизованных по контракту речь не идет.

"Военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", — говорится в тексте законопроекта.

Теперь Кабинету министров будет поручено привести свои нормативно правовые акты в соответствие и обеспечить проведение аналогичной процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине уже наработано несколько законопроектов по демобилизации. Право военных на демобилизацию власти хотят закрепить на законодательном уровне.