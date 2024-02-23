Укр

FAVBET задонатив 10 млн гривен на морской дрон для СБУ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
FAVBET задонатив 10 млн гривен на морской дрон для СБУ Новость обновлена 23 февраля 2024, 16:37

Компания FAVBET присоединилась к сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, блогеров Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в 10 млн грн, получит название "Фаворит". Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в рамках проекта планируется собрать средства на 35 морских дронов Sea Baby. Это — разработка Службы безопасности Украины, которая уже второй год наводит ужас на оккупационный флот у крымских берегов

Sea Baby может нести 850 кг взрывчатки, двигаться со скоростью 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1000 километров. Стоимость одного такого дрона — 8,5 млн грн.

В течение 2022-2023 годов Sea Baby поразили 9 вражеских кораблей, в том числе фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Также на счету "Морского малыша" — удачный удар по Крымскому мосту, который повредил две опоры и окончательно разрушил миф о его "неприступности".

"Фаворит — тот, в чью победу верят больше всего. Надеемся, что это название добавит нашему малышу удачи на охоте. Спасибо СБУ за их работу по освобождению украинского моря от вражеского металлолома", — заявил основатель компании и президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, FAVBET не впервые поддерживает собрание фандрейзинговой платформы UNITED24. В прошлом году компания передала 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для "Армии дронов", а также 20 млн грн на Операцию "Единство" и Операцию "Единство-2" — сборы для закупки 15 тыс. дронов-камикадзе.

Кроме этого, FAVBET перечислил 4 млн грн на сбор "Безопасное небо" от посла UNITED24 Тимоти Снайдера и 5 млн на сбор "Поможем спасателям" после российского теракта на Каховской ГЭС.

По состоянию на февраль 2024 года общая сумма помощи украинской армии от FAVBET уже пересекла отметку в 300 млн грн. В том числе за последние 2 года Силы обороны Украины получили при содействии группы компаний FAVBET, включая FAVBET Foundation, более 280 автомобилей и более 600 дронов разного типа.