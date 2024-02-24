ГБР провело обыски у главы Волынской полиции: что известно

В сети появились фото с места обысков

В сети появилась информация о том, что Сотрудники Государственного бюро расследования задержали начальника Главного управления полиции Волынской области. Впрочем, в полиции эту информацию опровергают.

Информацию об этом обнародовал telegram-канал "Джокер", который в СМИ связывают с Геннадием Корбаном. Позже подобное сообщение обнародовало издание "Антикор", сославшись на свои источники.

В сообщениях указано, что начальник полиции якобы был причастен к схеме, по которой автомобили завозились в Украину как помощь для военных через благотворительный фонд, а затем продавались на интернет-площадках. Отмечается, что таким образом было реализовано 52 автомобиля.

Согласно данным из открытых источников главой ГУНП в Волынской области является Юрий Крошко. В сети появились фотографии с места событий.

UPD: Как сообщает "Суспільне", спикер Волынской полиции Ольга Бузулук отреагировала на сообщения и отметила, что информация о задержании не соответствует действительности, хотя обыски действительно проводились. По ее словам, Крошко находится на рабочем месте, также она опровергла информацию о том, что речь идет о деле по продаже автомобилей для ВСУ.

В ГБР информацию пока не комментировали

Стоит отметить, что согласно декларации Крошко и его семье принадлежит четыре земельных участка в Житомирской области. Там же у него есть дом на 252 квадратных метра, а еще одна квартира на 90 квадратов находится в селе Змеинец (Волынская область).

Там же указано, что за 2022 год он заработал 1,1 миллиона гривен, а его жена — 635 тысяч. Семья также владеет автомобилем Nissan Patrol 2007.

Как сообщалось ранее, на днях заместитель главы Запорожского областного совета попался на взятке и был задержан правоохранителями. Вместе с ним был задержан его помощник, а также местный депутат.