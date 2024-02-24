ДБР провело обшуки у голови Волинської поліції: що відомо

У мережі з’явилися фото з місця обшуків

У мережі з’явилася інформація про те, що працівники Державного бюро розслідування затримали начальника Головного управління поліції Волинської області. Утім, у поліції цю інформацію спростовують.

Інформацію про це оприлюднив telegram-канал "Джокер", який у ЗМІ пов’язують із Геннадієм Корбаном. Пізніше подібне повідомлення оприлюднило видання "Антикор", пославшись на свої джерела.

У повідомленнях зазначено, що начальник поліції нібито був причетний до схеми, за якою автомобілі завозилися в Україну як допомога для військових через благодійний фонд, а потім продавалися інтернет-майданчиками. Зазначається, що таким чином було реалізовано 52 автомобілі.

Згідно з даними з відкритих джерел, головою ГУНП у Волинській області є Юрій Крошко. Також у мережі з’явилися фотографії з місця подій.

UPD: Як повідомляє "Суспільне", речниця Волинської поліції Ольга Бузулук відреагувала на повідомлення та зазначила, що інформація про затримання не відповідає дійсності, хоча обшуки справді проводилися. За її словами, Крошко знаходиться на робочому місці, також вона спростувала інформацію про те, що йдеться про справу з продажу автомобілів для ЗСУ.

У ДБР інформацію поки що не коментували

Варто зазначити, що згідно з декларацією Крошко та його сім’ї належить чотири земельні ділянки у Житомирській області. Там же має будинок на 252 квадратні метри, а ще одна квартира на 90 квадратів знаходиться в селі Зміїнець (Волинська область).

Там же вказано, що за 2022 рік він заробив 1,1 мільйона гривень, а його дружина – 635 тисяч. Родина також володіє автомобілем Nissan Patrol 2007 року.

Як повідомлялося раніше, днями заступник голови Запорізької обласної ради попався на хабарі та був затриманий правоохоронцями. Разом із ним було затримано його помічника, а також місцевого депутата.