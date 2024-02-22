Какая будет стоимость газа для украинцев с 1 марта: известны точные цифры

Коммуналка дорого обходится потребителям

В Украине с 1 марта 2024 года тариф на природный газ для потребителей не изменится. Его стоимость, как и ранее, зависит от компании, предоставляющей услуги, хотя некоторые украинцы могут воспользоваться приятной скидкой.

Тариф не будут повышать, ведь правительство ранее заявило, что до конца отопительного сезона стоимость коммунальных услуг пересматриваться не будет. Как сообщает интернет-издание "Газ Правда", стоимость природного газа останется на том же уровне как минимум до 1 мая 2024 года.

Всего в Украине 12 компаний, которые предоставляют украинцам эту услугу. Большинство потребителей (98%) снабжается ресурсом от ГК "Нафтогаз". Стоимость 1 кубометра в марте будет составлять 7,96 грн.

По социальной норме, украинская семья из трех человек использует 9,9 кубометров газа. Это актуально, если используется только плита для приготовления пищи, без другого газового оборудования. Ежемесячно платить такая семья будет 78,8 грн.

Тарифы на газ с 1 марта 2024 года

Отметим, что помимо оплаты за газ нужно еще заплатить за его доставку. Это другая платежка. Сумма за доставку зависит от региона.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине пересмотрят цену на газ. Стоимость ресурса в Европе падает, и это может немного облегчить платежки украинских потребителей.

В 2024 году также подорожает вода во многих городах. Тариф вырастет в два этапа, но рост стоимости будет существенный.