Потери Украины за два года войны: Зеленский впервые назвал точное количество погибших военных

Они в разы меньше российских

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских воинов за время полномасштабного вторжения. Речь о десятках тысяч.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. По данным главы государства, сейчас известно о 31 тысяче павших солдат.

"Это очень серьезный момент. Каждый человек — это очень большие потери для нас. 31 тыс. украинских военных погибло в этой войне. Не 300 тыс., не 150 тыс., что там врет Путин со своим лживым кругом. Однако каждая эта потеря — это большая потеря для нас. И для нас это очень больно", — подчеркнул глава государства.

Количество раненых Зеленский отказался называть, так как "Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя".

В это же время, заявил президент, потери РФ составляют около 180 тысяч.

"Россиян погибло 180 тыс. Всего потерь погибшими 180 тыс. смертей, я не знаю сколько без вести пропавших в них. Знаю, что где-то до 500 тыс. в сумме раненых", — cказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Польши